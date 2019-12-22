Преимущества электронной трудовой книжки назвали в Минэкономики

По ее словам, электронные трудовые книжки - это опция и возможность упростить трудовую бюрократию.





Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку. Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

"Это единый реестр, где будет указан весь ваш опыт работы, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", - сказала замминистра.

Свириденко отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками - не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать его с места работы.