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Политика Сегодня, 09:0035
Преимущества электронной трудовой книжки назвали в Минэкономики
По ее словам, электронные трудовые книжки - это опция и возможность упростить трудовую бюрократию.

Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку. Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.
"Это единый реестр, где будет указан весь ваш опыт работы, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", - сказала замминистра.
Свириденко отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками - не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать его с места работы.
"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке, - ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", - сказала она.
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