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Политика Сегодня, 11:2291
Благодаря инициативе В. Медведчука Украина и РФ начинают межпарламентский диалог
«Межпарламентскому диалогу между депутатами стран – участниц "нормандского формата" быть» – так кратко можно охарактеризовать итоги встречи председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Как заявил Вячеслав Володин, главная цель состоявшихся переговоров – реализация формата парламентского измерения, в рамках которого будут обсуждаться проблемы, волнующие народы России и Украины. «Нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были выполнены Минские соглашения. Исходя из этой задачи, мы начали диалог. Вы знаете, что он был по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина, который предложил Думе подключиться к этому разговору», – сказал председатель Госдумы.
В свою очередь Виктор Медведчук, председатель Межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция», отметил, что для решения проблем на Востоке Украины люди уже давно ждут подобного диалога. «...Сегодня для нас, для Украины, мир на Донбассе – это главная задача. Задача, которую воспринимают как проблемную более 70% населения нашей страны... И сегодня мы обсуждали как раз эту идею – идею по поводу парламентского измерения "нормандского формата"», – рассказал Виктор Медведчук.
Политик также подчеркнул важную роль законодательной власти для реализации мирных инициатив. «Именно парламенты этих стран, на наш взгляд, могут внести свою лепту в выполнение Минских соглашений, оказать содействие "нормандскому формату" в поисках и реализации мирных инициатив», – отметил Виктор Медведчук. Он также подчеркнул, что роль парламента Украины в вопросах реализации Минских соглашений очень велика: «Хотя бы по той причине, что форма государственного устройства Украины – это парламентско-президентская форма правления. И поэтому от парламента зависит сегодня принятие законов, которые лежат в основе политической части Минских соглашений. Это принятие закона об амнистии, закона об особом статусе, изменений в Конституцию, касающихся особого статуса, а также закона о выборах. Поэтому помощь парламентариям Украины, помощь и содействие, которые могут оказать и Государственная Дума РФ, и парламенты Франции и Германии, она будет очень великой».
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заверил, что в рамках парламентского измерения "нормандского формата" депутаты Госдумы вместе с коллегами из Франции и Германии будут стараться делать все, чтобы были реализованы Минские соглашения. Он также подчеркнул важность состоявшегося диалога между парламентариями РФ и Украины, сделав акцент на том, что этот диалог «будет основан на принципе невмешательства в дела суверенных государств, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов».
Виктор Медведчук добавил, что этот диалог должен строиться также на принципах добрососедства. Политик отметил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» одной из своих главных программных задач определила восстановление отношений с РФ, восстановление отношений с другими странами СНГ.
Виктор Медведчук подчеркнул, что в интересах наших стран и наших граждан восстановить диалог – тот диалог, который всегда был между РФ и Украиной.
Как известно, 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин. В беседе с Виктором Медведчуком глава Российской Федерации назвал «хорошей идеей придать парламентское измерение "нормандскому формату"» и заявил, что уверен в положительной реакции российских парламентариев на создание такого межпарламентского диалога.
Напомним, Виктор Медведчук, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в ноябре возглавил Межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».
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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, Медведчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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