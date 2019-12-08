Чтобы противостоять РФ и Китаю США планируют передислокацию войск

Как сообщается, в минобороны США хотят сократить количество миссий, которые борются с террористами и сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем.





Власти США планируют сократить американский военный контингент в Западной Африке, что должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона Китаю и России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, передает РБК-Украина.

"Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении - или даже полном выводе - американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа просмотра глобального развертывания войск... Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай", - говорится в публикации.