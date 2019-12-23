 

По факту пересечения границы поездом из РФ прокуратура Крыма открыла дело

Политика Сегодня, 12:5150
По факту пересечения границы поездом из РФ прокуратура Крыма открыла дело
Напомним, поезд пересек границу по незаконно построенному Крымскому мосту, который соединяет аннексированный Крым с материковой частью России.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту пересечения российско-украинской границы пассажирским поездом "Таврия", который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
В прокуратуре отметили, что данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.
"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, в ЕС запуск железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом назвали еще одним шагом к принудительной интеграции с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.
В ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. В частности, заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.
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