Христиане западного обряда сегодня празднуют Рождество

По григорианскому календарю Рождество отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Румынская, Антиохийская, Болгарская, Греческая, Александрийская, Кипрская, Финляндская, Албанская и Православная церковь в Америке.





В среду, 25 октября отдельные группы христиан, а также большинство протестантских и ряд православных церквей празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Об этом сообщает РБК-Украина.

Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме, что в Израиле. Стоит отметить, что в этом году христианам из сектора Газа запретили посещать святые города Израиля в Рождество.

Папа Римский Франциск сегодня ночью отслужил ночную Рождественскую литургию. Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра началось с пения колядок, провозглашения исторических событий, предшествовавших рождению Иисуса.