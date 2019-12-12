Закон о запрете импорта электроэнергии из РФ подписал Зеленский

Целью закона является обеспечение контроля над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке.





В среду, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" № 330-ІХ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Напомним, Верховная рада 4 декабря одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии. Его поддержали 274 нардепа.









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