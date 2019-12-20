Кузьменко подала в суд на МВД Украины

Иск "о защите чести, достоинства и деловой репутации" подан в Печерский районный суд города Киева. Его будет рассматривать судья Сергей Вовк, который 13 декабря отправил Кузьменко под арест.





Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьим лицом в иске указан глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу данных судебной власти Украины.

Адвокат Кузьменко Виктория Дейнека рассказала изданию "Главком", что иск был подан в связи с высказываниями Арсена Авакова в эфире телеканала "Украина". Она назвала недостоверной информацией слова министра о том, что Кузьменко отказалась давать показания в деле об убийстве Павла Шеремета.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала ст. 63 Конституции. Такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме того, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует ст. 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - заявила адвокат.