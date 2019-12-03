Увольнение губернатора Закарпатья связано с тем, что он окружил себя кадрами, которые напропалую брали взятки

Меньше чем через полгода после назначения Владимир Зеленский неожиданно уволил губернатора Закарпатья - с формулировкой "из-за отсутствия результатов".





Сделал это показательно, в прямом эфире, на заседании Рады по развитию громад и территорий.

Одна из версий - провал "Слуги народа" на выборах в объединенные территориальные громады (ОТГ) на Закарпатье, которые называют репетицией местных выборов.

На Закарпатье "слуг народа" выбрали лишь в двух из девяти общин.

Распространено мнение, что это и стало причиной для увольнения.

Впрочем, эту точку зрения разделяют далеко не все.

Ведь Закарпатье не дали хороших результатов "Слуге народа" и на выборах в Верховную Раду. Закарпатье дало по мажоритарке худший результат для "Слуги народа" по всей Украине - 1 избранный депутат из 6. Скорее всего причина в другом, а результаты - только повод.

В целом же были претензии к показателям его работы. Например, по всей стране капитальные инвестиции растут, у него - спад. Нет борьбы с контрабандой, рейтинг Зеленского падает.

Другая версия - Бондаренко стал жертвой клановой борьбы на Закарпатье, ведь он считался креатурой Виктора Балоги. А глава области должен держать баланс в этом разношерстном регионе, осложненным еще и "венгерским фактором". Бондаренко - хороший бизнесмен, но не чиновник. К тому же, у него нет своей команды, он окружил себя старыми кадрами-кучмистами, которые напропалую брали взятки за назначения в области - от главврачей до глав РГА, чем дискредитировали партию Зеленского в глазах избирателей.