После призыва к новым акциям протестов в Иране отключили интернет в ряде провинций

Сообщалось, что доступ в интернет был заблокирован в провинциях Курдистан, Альборз, Зенджан, а также в городе Шираз (провинция Фарс), где ранее уже проходили акции протеста. Количество провинций, в которых возникли проблемы с интернетом, может увеличиться.





Власти Ирана начали блокировать доступ к мобильному интернету в некоторых провинциях после того, как оппозиция призвала к новым акциям протеста в четверг. Об этом сообщает Reuters.