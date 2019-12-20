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Политика Сегодня, 19:4443
После призыва к новым акциям протестов в Иране отключили интернет в ряде провинций
Сообщалось, что доступ в интернет был заблокирован в провинциях Курдистан, Альборз, Зенджан, а также в городе Шираз (провинция Фарс), где ранее уже проходили акции протеста. Количество провинций, в которых возникли проблемы с интернетом, может увеличиться.

Власти Ирана начали блокировать доступ к мобильному интернету в некоторых провинциях после того, как оппозиция призвала к новым акциям протеста в четверг. Об этом сообщает Reuters.
В ноябре власти Ирана заблокировал интернет примерно на неделю, чтобы помочь подавить политические протесты.
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