О 2 тыс. наемников ЧВК "Вагнера" в Ливии заявил Эрдоган

При этом Эрдоган призвал Тунис "не допустить унижение наших братьев в Ливии".





Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Андолу.

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и 2 тысячи наемников из ЧВК "Вагнера"? Что они там делают?", - заявил президент Турции.

Ранее он уже обвинял Российскую Федерацию в привлечении наемников и "их работе на Хафтара", который ведет войну против правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа, поддерживаемого Западом и ООН.