Количество незаконного пересечения границ существенно сократилось в ЕС

По словам директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабриса Леггери, количество незаконных въездов в ЕС до конца года составит около 120 тыс. По сравнению с 2018 годом это на 10% меньше, и значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда Frontex зарегистрировал 1,2 млн незаконных пересечений.





Количество нелегальных пересечений на внешних границах Европейского союза значительно уменьшилась в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt

"Количество сейчас ниже, но миграционное давление на Европу остается огромным", - сказал Леггери.