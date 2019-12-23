Количество незаконного пересечения границ существенно сократилось в ЕС

По словам директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабриса Леггери, количество незаконных въездов в ЕС до конца года составит около 120 тыс. По сравнению с 2018 годом это на 10% меньше, и значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда Frontex зарегистрировал 1,2 млн незаконных пересечений.
Количество нелегальных пересечений на внешних границах Европейского союза значительно уменьшилась в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt
"Количество сейчас ниже, но миграционное давление на Европу остается огромным", - сказал Леггери.
Кроме того, в 2019 году значительно уменьшилось количество людей, которые добираются до Италии морем. До 24 декабря на побережье Италии высадились почти 11,4 тыс. мигрантов. За аналогичный период 2018 года их было 23 210.