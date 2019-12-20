Обыски в Мининформполитики проводит НАБУ

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела в отношении тендера на сумму 15 млн гривен на продвижении Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, который был проведен в 2018 году.





Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Министерстве информационной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта Артема Биденко в Facebook.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству происходят обыски НАБУ. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - написал Биденко.