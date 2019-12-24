Рябошапка рассказал о возможном участии экс-"беркутовцев" в обмене

Рябошапака уверен, что "ничего незаконного там не произойдет".
"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет", - заявил он.
Генпрокурор Руслан Рябошапка прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом сообщает "Громадське".
Напомним, перед заседание суда в Генеральной прокуратуре Украины отрицали, что будут просить об освобождении экс-"беркутовцев", чтобы обменять их на украинских пленных. До этого Святошинский районный суд Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко из-за того, что прокурор не предоставил убедительные доказательства.