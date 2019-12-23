Зеленскому доверяют более 60% украинцев в конце 2019 года

По данным опроса, положительный баланс рейтинга доверия сохраняет спикер парламента Дмитрий Разумков (доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия-недоверия +10%).





В конце 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 62% граждан, не доверяли - 31%, баланс доверия-недоверия составлял +31%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.