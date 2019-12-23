 

Зеленскому доверяют более 60% украинцев в конце 2019 года

Политика Сегодня, 15:4647
Зеленскому доверяют более 60% украинцев в конце 2019 года
По данным опроса, положительный баланс рейтинга доверия сохраняет спикер парламента Дмитрий Разумков (доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия-недоверия +10%).

В конце 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 62% граждан, не доверяли - 31%, баланс доверия-недоверия составлял +31%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведен с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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