О наличии трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2" заявил Путин

Отмечается, что на закрытой встрече Путина с российскими бизнесменами президент РФ посочувствовал Дональду Трампу из-за процедуры импичмента. Путин добавил, что это не помешало американцам блокировать достройку "Северного потока-2".





Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ есть трубоукладчик, который позволит завершить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщают росСМИ.

"Но Владимир Путин заверил, что ничего критического нет, поскольку "у нас есть трубоукладчик", - пишет издание.

Он добавил, что завершение проекта затянется на несколько месяцев.

Также глава Минэнерго РФ Новак заявил, если Allseas не сможет продолжить прокладку "Северного потока-2", у РФ есть возможность достроить собственными средствами.