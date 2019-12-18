Тейлор сомневается, что Аваков уверен в виновности арестованных по делу Шеремета

По его словам, около недели назад Аваков провел подробный брифинг для послов других стран.





Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не уверен в виновности арестованных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета и обратился к правоохранителям ряда других стран за помощью. Об этом украинским журналистам рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что я могу вам рассказать, это то, что была проведена очень глубокая работа по этому делу. Аваков также высказал заинтересованность в помощи по этому делу со стороны правоохранительных органов других стран. И некоторые из них, насколько я знаю, сейчас изучают этот вопрос", - сказал Тейлор.

Американский дипломат также добавил, что по его впечатлению, лично Аваков не пришел к окончательному выводу о виновности подозреваемых по делу Шеремета.