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Политика Вчера, 19:1176
Тейлор сомневается, что Аваков уверен в виновности арестованных по делу Шеремета
По его словам, около недели назад Аваков провел подробный брифинг для послов других стран.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не уверен в виновности арестованных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета и обратился к правоохранителям ряда других стран за помощью. Об этом украинским журналистам рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.
"Что я могу вам рассказать, это то, что была проведена очень глубокая работа по этому делу. Аваков также высказал заинтересованность в помощи по этому делу со стороны правоохранительных органов других стран. И некоторые из них, насколько я знаю, сейчас изучают этот вопрос", - сказал Тейлор.
Американский дипломат также добавил, что по его впечатлению, лично Аваков не пришел к окончательному выводу о виновности подозреваемых по делу Шеремета.
"Он не сказал о своих выводах. Он сказал, что "впереди еще много работы", - подчеркнул Тейлор.
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Теги: news, новости, Украина, дело, Шеремет, Аваков, Тейлор, 7dniv, 7dnivinfo  
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