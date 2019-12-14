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Политика Вчера, 19:1348
Контракт на вторую партию Javelin заключили Украина и США
В частности, по словам Загороднюка закупка Javelin является знаковым для Украины событием.

Украина и Соединенные Штаты Америки заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы впервые закупили Javelin у Соединенных Штатов Америки. Это действительно для нас знаковый контракт", - сообщил он.
Замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что в течение четвертого квартала Украина заключила контракты на поставку второй партии Javelin.
"В течение четвертого квартала благодаря сосредоточению ресурсов нам удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Мы также заказываем аналогичные комплексы нашего национального производителя", - подчеркнул он.
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Теги: news, новости, Украина, США, Javelin, 7dniv, 7dnivinfo  
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