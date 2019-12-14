Контракт на вторую партию Javelin заключили Украина и США

В частности, по словам Загороднюка закупка Javelin является знаковым для Украины событием.





Украина и Соединенные Штаты Америки заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы впервые закупили Javelin у Соединенных Штатов Америки. Это действительно для нас знаковый контракт", - сообщил он.

Замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что в течение четвертого квартала Украина заключила контракты на поставку второй партии Javelin.