В России подтвердили дату обмена пленными и назвали место

Сообщается, что на видеоконференции 23 декабря стороны договорились о гибкой формуле обмена, чтобы больше не откладывать его. Однако перед самим обменом 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ.





Украина и так называемые "республики" Донбасса проведут обмен пленными 29 декабря на контрольном пункте пропуска "Майорск". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на организаторов минских переговоров.

"Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными, - ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", - сообщил источник