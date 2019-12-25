Лишение мандата за прогулы и "кнопкодавство" КСУ признал неконституционным

По словам источника, 24 декабря Большая палата КСУ рассмотрела этот законопроект и представила негативное заключение.





Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

"Нормы законопроекта не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции", - сообщил источник.