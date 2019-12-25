Лишение мандата за прогулы и "кнопкодавство" КСУ признал неконституционным

По словам источника, 24 декабря Большая палата КСУ рассмотрела этот законопроект и представила негативное заключение.
Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.
"Нормы законопроекта не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции", - сообщил источник.
Отметим, законопроект №1027 предлагал лишать мандата тех народных депутатов, которые выходят из гражданства и выезжают на ПМЖ за границу; занимались "кнопкодавством"; отсутствовали без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады.
Ранее 7dniv.info подробно освещало тему непрофессионализма представителей власти и чиновников государственного аппарата в статье Почему деградировало государственное управление?
Также были изложены основные задачи государственной кадровой политики. Что такое государственная кадровая политика?