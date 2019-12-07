Условия для получения транша от МВФ назвали в Нацбанке

В частности, она уточнила, что ранее Украина и МВФ согласовали программу сотрудничества объемом 5,5 миллиарда долларов на 3 года.





Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, за выполнение которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш. Об этом она сказала в інетрв'ю портал "Минфин".

"Прошлая программа была довольно простая и короткая - она должна была поддержать Украину между выборами. Теперь мы говорим о новой. Список требований, которые Украине необходимо выполнить для подписания, выглядит несколько иначе. К старым условиям, которые мы не выполнили, добавился ряд новых. Чтобы выйти на Совет директоров МВФ, подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions... Например, Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, который способен поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, лишь резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать и инвестиции были защищены", - сказала Рожкова.

Также она уточнила, что важным для МВФ является также законопроект №2571, который недавно подал в Раду Кабмин.

"В СМИ его называют "антиколомойским", но это ошибка. Он совсем не про Коломойского. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали", - сказала Рожкова.