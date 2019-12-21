 

Обнулить взаимные претензии по газу договорились Украина и Россия

Политика Сегодня, 11:2250
Обнулить взаимные претензии по газу договорились Украина и Россия
"Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Что касается урегулирования юридических разногласий, то "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов", - сообщил Новак.

По его словам, отказ от исков, по которым нет окончательного решения, был включен в протокол о газовом сотрудничестве, подписанным между Украиной и Россией 20 декабря.
Украина и Российская Федерация договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу российского Министерства энергетики Александра Новака.
Также, по его словам, в 2020 году буду забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа. В период с 2021 по 2024 года - по 40 млрд кубов при условии конкурентного тарифа.

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