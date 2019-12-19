Законопроект о децентрализации одобрил Кабмин

Как сообщил Гончарук, законопроектом определяется четкая процедура решения вопросов административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.





Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О засадах административно-территориального устройства Украины" (о децентрализации). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в своем Telegram-канале.