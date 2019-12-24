Получение гражданства для добровольцев упростил Кабмин

Гончарук отметил, что решение Кабмина упрощает подачи документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.





Кабинет министров упростил получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке. Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм ", - отметил Гончарук.