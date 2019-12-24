Законопроект о рынке труда одобрил Кабмин

Гончарук отмечает, что законопроект предусматривает:





сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским.





Кабинет министров одобрил законопроект о рынке труда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

В декабре министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в Украине за год снизился уровень безработицы.