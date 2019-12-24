Законопроект о рынке труда одобрил Кабмин

Гончарук отмечает, что законопроект предусматривает:
сохранение и расширение социальных прав работников;
увеличение количества легальных рабочих мест;
равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
повышение доходов работников по всей Украине;
гармонизация украинского законодательства с европейским.
Кабинет министров одобрил законопроект о рынке труда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.
В декабре министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в Украине за год снизился уровень безработицы.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.