Нового главу ГБР вместо Трубы назначил Зеленский

В указе говорится "назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований".
Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову (нардеп от "Слуги народа") временной главой Госбюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.
Вместе с тем, президент уволил Романа Трубу с должности главы ГБР. В указе говорится, "уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований".
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