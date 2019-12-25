Стали известны имена кандидатов на посты губернаторов Закарпатской и Львовской областей.

В шорт-листе на губернатора Львовской области 2 кандидатуры. Это доверенное лицо уже уволенного губернатора Дубневича - Василий Лозинский, первый заместитель председателя Львовской обладминистрации. Также на эту должность претендует Маркиян Лубкивский, человек Валентина Наливайченко. На последних выборах в парламент он баллотировался по списку БЮТ под номером 30.









Кандидатом же N1 на должность губернатора Закарпатья в правительстве считают Эдгара Токаря. На прошлых выборах он был выдвинут кандидатом в депутаты партией «Слуга народа» по 69 избирательному округу но проиграл одиозному Виктору Балоге.

Однако против него играют отсутствие какого либо опыта и образования для такой ответственной работы.

Ещё одним кандидатом в шорт-листе значится Виктор Лукеча. Он уже имеет солидный руководящий опыт так как ранее работал на разных должностях в облгосадминистрации.