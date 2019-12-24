Процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги изменил Кабмин

Как отметил Гончарук, который присутствует на закрытом заседании правительства, с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.





Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

"Раньше разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - сказал он.