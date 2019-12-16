Кто заменит Венедиктову в Раде, рассказали в "Слуге народа"

Кравчук поздравила Венедиктову с назначением на должность главы ГБР и призвала Санченко приготовиться к работе в Раде.





В Верховную раду от партии "Слуга народа" должен войти Александр Санченко, который заменит Ирину Венедиктову, назначенную главой Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook.

"Ирина Венедиктова, поздравления с назначением в ГБР. Между тем Александр Санченко, приготовиться - работа в Раде уже ждет", - написала Кравчук.

