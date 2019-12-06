Вадим Рабинович: Языковой закон – это показуха! Как только в Раде выключают камеры, все говорят на русском

Как только в Верховной Раде Украины выключаются микрофоны, все парламентарии говорят на русском языке. Поэтому вся развернувшаяся «борьба за мову» – просто-напросто показуха. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Языковой закон – это же не гуманитарка, это просто издевательство над русскоязычным населением! Нам говорят: «вы можете делать все на английским, на китайском, а на русском не можете», и это при том, что половина страны говорит на русском языке. Да что там страна – возьмем парламент: как только выключается микрофон, все разговаривают только на русском языке, за исключением двух-трех человек. Тогда зачем вы устраиваете всю эту показуху?!», – возмутился народный депутат.

В контексте этого Вадим Рабинович объяснил, в чем на самом деле заключается настоящий патриотизм.