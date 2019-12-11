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Политика Сегодня, 21:15117
Новые сроки запуска "Северного потока-2" назвали в России
По его словам, газопровод будет достроен судном "Академик Черский", но для этого нужна его дополнительная подготовка к работам на Балтике.
Газопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, передают российские СМИ. "До конца 2020 года "Северный поток-2" будет запущен. Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку", - заявил Новак. Напомним, ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" задержится на несколько месяцев.
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Теги: news, новости, Украина, Россия, Северный_поток2, 7dniv, 7dnivinfo  
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