Грицака с военной службы уволил Зеленский

"Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака с военной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.