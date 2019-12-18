Раде принять закон о рынке земли рекомендовал аграрный комитет

По его словам, комитет рекомендовал учесть правку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, учрежденные украинцами. Вопрос допуска иностранцев как учредителей компаний может решаться только на референдуме.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Об этом по итогам заседания заявил глава комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Установлено ограничение, рекомендованное комитетом … не более 10 тыс. гектаров в одни руки", - отметил он и добавил, что по объему земли других ограничений не было.