Обмен пленными 29 декабря подтвердил Зеленский

В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

"Честно говоря, я не люблю… мы еще не осуществили эту самую сложную задачу этого года, скажем так. Должен быть обмен завтра… должен быть. Мы ждем этого, но пока должна быть полностью завершена верификация всех людей", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область, передают местные СМИ.

Отметим, сегодня стало известно, что завтра на Донбассе закрывают пункт пропуска "Майорское". До этого сообщалось, что именно на нем планируется провести обмен 29 декабря. Начало обмена запланировано на первую половину дня.