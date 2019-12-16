Гривна в 2019 году показала рекордный рост за свою историю

Курс снижался в течение большинства месяцев, а среднегодовое значение составило 25,85 грн/доллар, при том, что в 2018 году среднегодовое значение было 27,20 грн/доллар.

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.

Таким образом, укрепление национальной валюты стало рекордным за всю ее историю с 1996 года. Стоит отметить, что ревальвация также наблюдалась в 2005 году - на 4,8% с 5,31 грн/доллар до 5,05 грн/доллар. Тогда это укрепление гривны также было связано с притоком спекулятивного капитала в Украину. Кроме того, ревальвация гривны была зафиксирована и в 2018 году - на 1,4% - с 28,07 грн/доллар до 27,69 грн/доллар.