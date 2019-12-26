Один из КПВВ на Донбассе закрывают из-за обмена пленными

Сообщается, что согласно распоряжению командующего Объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря осуществляться не будут.

Завтра, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на дорожном коридоре Бахмут - Горловка. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения", - говорится в сообщении.