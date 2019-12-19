Главу АРМА Янчука уволил Кабмин

"Уволить Янчука Антона Владимировича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в распоряжении.

Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом говорится в распоряжении №1374-р от 27 декабря, передает РБК-Украина.

Ранее Янчук подал иск против Кабинета министров из-за отстранения его от должности главы АРМА.