Экс-беркутовцы есть в списках на обмен заявил прокурор

На заседании апелляционного суда прокурор зачитал письмо генерального прокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Об этом заявил прокурор Сергей Куцый, передает РБК-Украина.

Кроме того, прокуроры попросили изменить меру пресечения экс-беркутовцам, так как они находятся в списках на обмен.