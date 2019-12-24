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Политика Вчера, 18:5953
Экс-беркутовцы есть в списках на обмен заявил прокурор
На заседании апелляционного суда прокурор зачитал письмо генерального прокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.
Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Об этом заявил прокурор Сергей Куцый, передает РБК-Украина.
Кроме того, прокуроры попросили изменить меру пресечения экс-беркутовцам, так как они находятся в списках на обмен.
Добавим, что киевский апелляционный суд, который сегодня рассматривает жалобу на содержание бывших "беркутовцев" под стражей, отказал в отводе новой группы прокуроров. В частности, после того, как Генпрокуратура отозвала группу прокуроров, которая несколько лет ведет дело о расстрелах на Майдане, потерпевшие объявили отвод новой группе. Предполагается, что группу прокуроров сменили, чтобы обеспечить освобождение подсудимых для обмена пленными.
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Теги: news, новости, Украина, Дело, беркутовцы, обмен, 7dniv, 7dnivinfo  
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