Подписание мирового соглашения с "Газпромом" одобрил Кабмин

В частности, согласно обнародованной информации, правительство одобрило проект Мирового соглашения по иску "Газпрома" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской газовой компанией "Газпром". Соответствующее решение обнародовано на правительственном портале.

На подписание мирового соглашения уполномочен министр юстиции Денис Малюська.