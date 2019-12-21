Подписание мирового соглашения с "Газпромом" одобрил Кабмин

В частности, согласно обнародованной информации, правительство одобрило проект Мирового соглашения по иску "Газпрома" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской газовой компанией "Газпром". Соответствующее решение обнародовано на правительственном портале.
На подписание мирового соглашения уполномочен министр юстиции Денис Малюська.
Отметим, данным иском "Газпром" пытался оспорить штрафы в размере около 7,4 млрд долларов, который на него наложила Антимонопольная служба Украины. Отказ от этого штрафа является одним из условий заключения нового контракта на транзит газа по территории Украины.