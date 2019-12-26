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Политика Вчера, 21:3136
Была названа причина обысков в горсовете Николаева
По данным правоохранителей, в своем рабочем кабинете 45-летняя женщина получила часть взятки в сумме 20 тыс. гривен за подписание актов выполненных работ по недостоверным сведениям, по объему выполнения работ, от подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности.
Полиция разоблачила руководительницу одного из управлений департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаева на взятке 20 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Также злоумышленница привлекла своего водителя, который после получения женщиной части присвоенных денежных средств в своем служебном кабинете, выносил денежные средства из помещения в служебный автомобиль и в дальнейшем, через некоторый промежуток времени, передал руководительнице.
Кроме того, полицейские установили, что должностные лица департамента ЖКХ Николаевского горсовета за январь 2019 года и по настоящее время, злоупотребляя служебным положением, вступив в противоправную заговор, осуществляли заключения договоров на выполнение работ по "подконтрольными" им лично субъектами хозяйственной деятельности, от которых получали "откаты" в размере 10-15% в зависимости от стоимости заключенного договора.
Чиновники также привлекли руководительницу одного из управления департамента, которая подписывала акты выполненных работ ряда "подконтрольных" предприятий без фактической проверки объемов и качества выполнения работ. Как следствие это приводит к завышению фактической стоимости выполненных работ и необоснованному перечислению бюджетных денежных средств субъектам хозяйственной деятельности.
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Теги: news, новости, Украина, Николаев, 7dniv, 7dnivinfo  
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