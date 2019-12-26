Была названа причина обысков в горсовете Николаева

По данным правоохранителей, в своем рабочем кабинете 45-летняя женщина получила часть взятки в сумме 20 тыс. гривен за подписание актов выполненных работ по недостоверным сведениям, по объему выполнения работ, от подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности.

Полиция разоблачила руководительницу одного из управлений департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаева на взятке 20 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Также злоумышленница привлекла своего водителя, который после получения женщиной части присвоенных денежных средств в своем служебном кабинете, выносил денежные средства из помещения в служебный автомобиль и в дальнейшем, через некоторый промежуток времени, передал руководительнице.

Кроме того, полицейские установили, что должностные лица департамента ЖКХ Николаевского горсовета за январь 2019 года и по настоящее время, злоупотребляя служебным положением, вступив в противоправную заговор, осуществляли заключения договоров на выполнение работ по "подконтрольными" им лично субъектами хозяйственной деятельности, от которых получали "откаты" в размере 10-15% в зависимости от стоимости заключенного договора.