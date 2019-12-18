Закон об акцизах на топливо и спирт подписал Зеленский

Напомним, 18 декабря Верховная рада Украины одобрила в повторном втором чтении законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об улучшении администрирования акцизного налога)". Данный законопроект в повторном втором чтении поддержали 316 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об улучшении администрирования акцизного налога. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

На странице законопроекта отмечается, что 27 декабря он был возвращен с подписью президента.

Документом предусмотрено совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и этилового спирта (СЕАРПСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

В документе пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения горючего или этилового спирта на акцизных складах; определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.