Колонна с удерживаемыми в "ДНР" лицами выехала к месту обмена

Обмен пленными запланирован на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское".

Автомобильная колонна с удерживаемыми в "Донецкой народной республике" лицами, в воскресенье утром, 29 декабря, выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту проведения обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что сегодня состоится пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными планируется на воскресенье, 29 декабря.