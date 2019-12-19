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Политика Сегодня, 11:2646
Представители "ЛНР" заявили, что уже отправили пленных украинцев на место обмена
Лица, удерживавшиеся на территории "ЛНР", в воскресенье утром отбыли из Луганска к месту обмена пленными. Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, сообщает РБК-Украина на сепаратистские СМИ.
По ее словам, пленные украинцы уже отправились на пропускной пункт "Майорское".
"Вчера была достигнута договоренность по спискам, были составлены окончательные списки", - сказала она.
"В связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула будет известна лишь в момент обмена", - добавила Кобцева.
Напомним, что 29 декабря пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря.
Из-за обмена пленными 29 декабря не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.
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