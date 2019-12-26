Суды по делу экс-"беркутовцев" продолжатся, утверждают в ГПУ

В прокуратуре отметили, что экс-"беркутовцы" будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

Судебное разбирательство по обвинению экс-"беркутовцам" в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пятерым бывшим работникам ПМОП "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о расстрелах на Майдане. После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", - говорится в сообщении.

Как отмечали в ГПУ, в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.