Новый обмен пленными на нормандской встрече пообещал обсудить Пристайко

Пристайко заявил, что договоренности "нормандской четверки" выполняются.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко аявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской" встрече. Об этом он написал в Twitter.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - заявил он.

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52.