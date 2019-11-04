Украина отдала бразильского боевика "ДНР" Лусварги

Напомним, полгода назад Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

В рамках обмена пленными Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Об этом сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин, сообщает "Громадське".

Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.