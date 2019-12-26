Конечные цифры обмена пленными назвали в "ДНР"

Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 53. Ожидается, что в "ДНР" доставят еще 6 удерживаемых. Сейчас сторонники "ДНР" и украинские правоохранители находятся в автобусах, машины готовы покинуть территорию КПП на окраине Горловки.

В ходе обмена пленными Украине передали 53 человека, а Киев передал "ДНР" 60 человек. Об это заявила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, сообщают росСМИ.

Добавим, что Офис украинского президента до сих пор не прокомментировал обмен пленными между Киевом и "ДНР".

Ранее сообщалось, что "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека.

Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 77.