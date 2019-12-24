 

Закон о противодействии отмыванию денег подписал Зеленский

Политика Сегодня, 19:0749
Закон о противодействии отмыванию денег подписал Зеленский
Закон направлен на имплементацию соответствующей директивы Европейского союза, а также на внедрение рекомендаций комитета Совета Европы, предоставленных по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, который утвержден на 55-м пленарном заседании MONEYVAL.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.
Кроме того, законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, в частности, в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.
Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.
Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".За документ проголосовали 246 народных депутатов.
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Теги: news, новости, Украина, закон, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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