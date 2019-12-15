Пленные в Крыму будут включены в следующий этап обмена заявили у Зеленского

В представительстве заверили, что работа по освобождению пленных продолжается.

Пленные в оккупированном Крыму будут включены в следующий этап обмена. Об этом сообщает представительство президента в Автономной Республике Крым на своей странице в Facebook.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.