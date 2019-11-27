Обмен пленными на Донбассе поприветствовал ЕС

В ЕС ожидают, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса.

Европейский союз приветствовал обмен пленными между Украиной и так называемыми "республиками" Донбасса и назвал его примером выполнения договоренностей, согласованных на саммите "нормандской четверки". Об этом говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы.

"Это долгожданный пример реализации мер, согласованных на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. Европейский союз рассчитывает, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса", - говорится в заявлении.

Евросоюз также призвал завершить расследование преступлений, "связанных с трагическими событиями 2014 года".

Кроме того, Брюссель продолжит поддерживать процесс выполнения минских соглашений, включая долгосрочное прекращение огня, а также переговоры в нормандском формате и мониторинговые усилия ОБСЕ.