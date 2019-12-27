До сих пор находятся на неподконтрольных Украине территориях около 15 военных

"Только 12 военнослужащих, по официальной статистике, сейчас вернулись на подконтрольную территорию Украины, и мы их идентифицировали. А все остальные военные, сейчас их около 15, остались на оккупированных территориях", - сказала Катриченко, добавив, что в основном это военнослужащие, попавшие в плен в период с середины 2018 года и до сих пор.

Около 15 военных до сих пор находятся на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об сказала координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По ее словам, их содержание в "ЛДНР" отрицают.

Катриченко рассказала, что про их освобождение не шла в течение последней недели. Она отметила, что именно этих военнослужащих в так называемых "ЛНР" и "ДНР", преимущественно в самопровозглашенной "ДНР", не подтверждали.

Она напомнила, что в мае 2019 года в плен попали восемь военнослужащих, а до этого обмена шесть человек еще находились на оккупированных территориях.

"Вот сейчас трех освободили, а других трех сторона террористов не подтверждает для обмена, хотя они находились примерно в одинаковых условиях и в одинаковых учреждениях", - добавила Катриченко.

По ее данным, боевики не подтверждают, что удерживают еще не менее четырех военных, попавших в плен в январе-феврале 2019 года. Хотя эти люди уже получили приговоры и их перевели в колонии.